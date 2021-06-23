Британское посольство в РФ считает неточной трактовку Москвы ситуации с проходом эсминца Defender в Черном море

Британский эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, описание событий российской стороной - неточное, заявили в среду в посольстве Великобритании в РФ.

"По эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов. Корабль Королевских военно-морских сил совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Описание этих событий российской стороной является неточным", - говорится в сообщении британского посольства в Москве, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Министерство обороны России заявило, что расценивает действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН и призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender.

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в среду в главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России.

"Представителю Вооруженных сил Великобритании была доведена позиция российского военного ведомства в связи с нарушением 23 июня сего года эсминцем УРО (управляемого ракетного оружия) ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Черном море", - сообщили в Минобороны РФ.

Между тем в Лондоне заявили, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца Defender ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма.

"Никаких выстрелов по отношению к кораблю Defender не было, и мы не признаем, что на пути его следования проводилось бомбометание", - говорится в заявлении министерства обороны Великобритании в Twitter.