События

19:45 23.06.2021

Британское посольство в РФ считает неточной трактовку Москвы ситуации с проходом эсминца Defender в Черном море

2 мин читать
Британское посольство в РФ считает неточной трактовку Москвы ситуации с проходом эсминца Defender в Черном море

Британский эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, описание событий российской стороной - неточное, заявили в среду в посольстве Великобритании в РФ.

"По эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов. Корабль Королевских военно-морских сил совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Описание этих событий российской стороной является неточным", - говорится в сообщении британского посольства в Москве, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Министерство обороны России заявило, что расценивает действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН и призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender.

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в среду в главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России.

"Представителю Вооруженных сил Великобритании была доведена позиция российского военного ведомства в связи с нарушением 23 июня сего года эсминцем УРО (управляемого ракетного оружия) ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Черном море", - сообщили в Минобороны РФ.

Между тем в Лондоне заявили, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца Defender ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма.

"Никаких выстрелов по отношению к кораблю Defender не было, и мы не признаем, что на пути его следования проводилось бомбометание", - говорится в заявлении министерства обороны Великобритании в Twitter.

Теги: #посольство #эсминец #россия #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:29 23.06.2021
В Подмосковье могут запретить с 1 июля пользоваться общественным транспортом пассажирам без прививки от COVID-19

В Подмосковье могут запретить с 1 июля пользоваться общественным транспортом пассажирам без прививки от COVID-19

19:08 23.06.2021
В Великобритании зафиксировали наивысший с 6 февраля показатель по заболеваемости COVID-19: более 16 тыс. случаев за сутки

В Великобритании зафиксировали наивысший с 6 февраля показатель по заболеваемости COVID-19: более 16 тыс. случаев за сутки

16:12 23.06.2021
Минобороны Украины отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном море

Минобороны Украины отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном море

16:08 23.06.2021
Саммит ЕС обсудит Россию

Саммит ЕС обсудит Россию

15:41 23.06.2021
Минобороны Великобритании отрицает, что российские военные вели предупредительный огонь из-за прохода британского эсминца Defender вблизи Крыма

Минобороны Великобритании отрицает, что российские военные вели предупредительный огонь из-за прохода британского эсминца Defender вблизи Крыма

15:07 23.06.2021
Кулеба об инциденте с британским эсминцем: Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море

Кулеба об инциденте с британским эсминцем: Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море

11:34 23.06.2021
Украинские, британские и американские спецназовцы провели совместную тренировку на эсминце Defender

Украинские, британские и американские спецназовцы провели совместную тренировку на эсминце Defender

08:07 23.06.2021
Россия призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021 в Черном море

Россия призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021 в Черном море

20:56 22.06.2021
До полуфиналов и финала Евро-2020 на лондонском стадионе "Уэмбли" допустят по 60 тыс. болельщиков

До полуфиналов и финала Евро-2020 на лондонском стадионе "Уэмбли" допустят по 60 тыс. болельщиков

19:51 22.06.2021
В правительстве Польши связали недавнюю кибератаку со спецслужбами РФ

В правительстве Польши связали недавнюю кибератаку со спецслужбами РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Блокированием доступа МАГАТЭ в ОРДЛО Россия нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия – Кравчук

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ, Индию, Великобританию и Португалию из-за вспышки "индийского" штамма COVID-19

В Украине зафиксирован "индийский" штамм коронавируса - Данилов

В Киеве "заминированы" Центральный и Южный ж/д вокзалы, несколько гостиниц и ТРЦ

Минобороны Великобритании отрицает, что российские военные вели предупредительный огонь из-за прохода британского эсминца Defender вблизи Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

Украину и Грузию объединяют похожие вызовы и общее европейское и евроатлантическое будущее – Разумков

В Житомирской области разоблачен канал сбыта наркотиков заключенным, трем фигурантам сообщено о подозрении

Штамм "дельта" постепенно вытесняет другие разновидности COVID-19 во Франции

Зеленский обсудил с Грибаускайте движение Украины к евроинтеграции

На Харьковщине избирательные бюллетени закупили по завышенным ценам, ущерб государству составил около 435 тыс.грн

Блокированием доступа МАГАТЭ в ОРДЛО Россия нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия – Кравчук

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ, Индию, Великобританию и Португалию из-за вспышки "индийского" штамма COVID-19

Нардеп Фриз предлагает разрешить военным подразделениям НАТО находиться в украинских в/ч

Центральный и Южный ж/д вокзалы в Киеве возобновили работу

Киев осуждает кибератаки против Польши, призывает международное сообщество объединить усилия для борьбы с агрессией РФ - МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА