Штамм "дельта" постепенно вытесняет другие разновидности COVID-19 во Франции

Штамм коронавируса "дельта" постепенно становится все более распространенным во Франции, сообщают в среду местные власти со ссылкой на данные представителя правительства Габриеля Атталя.

Так, в настоящее время в 9-10% случаев заражения коронавирусной инфекцией речь идет именно о штамме "дельта" коронавируса COVID-19. Эта разновидность коронавируса отличается, в частности, высокими темпами распространения.

При этом на прошлой неделе министр здравоохранения Франции Оливье Веран говорил, что число случаев заражения штаммом "дельта" во Франции составляло всего 2-4%.

По данным правительства, во французском департаменте Ланды (региона Новая Аквитания) вообще примерно в 70% случаев новых заражений выявляется штамм "дельта". Также в регионе Иль-де-Франс, административным центром которого является Париж, около 12-13% новых случаев заражения выявляют данный штамм.

Раннее Минздрав Франции активно призывал жителей вакцинироваться в связи с возрастающей угрозой распространения новой разновидности вируса. Изначально она появилась в Индии, затем - появилась во многих других странах, в том числе - в Европе.

За все время пандемии во Франции зарегистрировали 5,65 млн случаев заражения COVID-19 и 109 тыс. смертей от последствий заражения. Почти половина населения получила как минимум одну дозу вакцины.