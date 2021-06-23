На Харьковщине избирательные бюллетени закупили по завышенным ценам, ущерб государству составил около 435 тыс.грн

Главный бухгалтер Чугуевской районной территориальной избирательной комиссии Харьковской области, ее дочь (директор ООО) и физлицо-предприниматель подозреваются в завышении стоимости избирательных бюллетеней, напечатанных для местных выборов-2020.

"Фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении главному бухгалтеру, поскольку последняя сейчас находится за пределами государства", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, в октябре 2020 года должностное лицо Чугуевскойрайонной ТИК заключило договор с директором ООО и физлицом-предпринимателем о предоставлении услуг по изготовлению и упаковке избирательных бюллетеней для голосования на местных выборах на сумму более 571 тыс.грн.

Главный бухгалтер теризбиркома и ее дочь нашли типографию, напечатавшую бюллетени по определенной стоимости. После этого фигурантки в сговоре с другим физическим лицом получили накладные, в которых стоимость бюллетеней была искусственно завышена. Согласно заключению судебной экономической экспертизы, разница между стоимостью избирательных бюллетеней, указанной в расходной накладной поставщика продукции в адрес коммерческого предприятия, и расходными накладными предпринимательницы на поставку продукции Чугуевской РТИК составляет почти 435,5 тыс. гривен.