Блокированием доступа МАГАТЭ в ОРДЛО Россия нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия – Кравчук

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Российская Федерация нарушает международный Договор о нераспространении ядерного оружия тем, что блокирует доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к ядерным материалам на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Блокирование доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях - это признаки сознательного нарушения Российской Федерацией Договора о нераспространении ядерного оружия", - сообщается на странице Украинской делегации для участия в ТКГ в Facebook.

По словам Кравчука, препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, Россия дискредитирует себя как член МАГАТЭ и как поставщик ядерных услуг технологий в третьи страны.

Он также отметил, что "именно по причине блокировки Россией доступа международной ядерной организации к ядерным материалам в ОРДЛО, Украина до сих пор не может предоставить МАГАТЭ расширенного заключения по результатам применения гарантий МАГАТЭ в Украине в 2020 году".

Кравчук добавил, что "в очередной раз во время заседания ТКГ на уровне глав делегаций представители России вновь заблокировали рассмотрение вопроса по разминированию участков, согласованных летом 2020г. в рамках работы подгруппы по безопасности".

Предложения украинской делегации по разблокированию работы КПВВ со стороны ОРДЛО, возвращению к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, согласованию плана разминирования и графика проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения, а также освобождения всех удерживаемых лиц "остались без должной реакции российской стороны".