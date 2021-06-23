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18:20 23.06.2021

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ, Индию, Великобританию и Португалию из-за вспышки "индийского" штамма COVID-19

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МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ, Индию, Великобританию и Португалию из-за вспышки "индийского" штамма COVID-19

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка "индийского" коронавируса.

"В связи со стремительным распространением нового, агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", с целью защиты здоровья населения Украины и обеспечения контроля за эпидемической ситуацией в нашем государстве, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка указанного вида COVID-19: Индию, Великобританию, Португалию, Российскую Федерацию, до полной стабилизации эпидемической ситуации", - сообщает МИД Украины в среду.

Отмечается, что гражданам, которые сейчас находятся на территории указанных стран, рекомендуется четко соблюдать противоэпидемические требования и инструкции представителей компетентных органов страны пребывания, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания, а также быть готовыми к дополнительному карантину после прибытия в Украину.

Теги: #штамм #дельта #рекомендации #мид
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