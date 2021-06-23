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17:41 23.06.2021

Киев осуждает кибератаки против Польши, призывает международное сообщество объединить усилия для борьбы с агрессией РФ - МИД

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Киев осуждает кибератаки против Польши, призывает международное сообщество объединить усилия для борьбы с агрессией РФ - МИД

Министерство иностранных дел Украины осуждает недавние кибератаки против Польши и призывает международное сообщество объединить усилия в противодействии российской агрессии.

"Украина осуждает недавние кибератаки против Польши. Выражаем солидарность с нашими польскими партнерами и призываем международное сообщество объединить усилия в противодействии российской агрессии против всего цивилизованного мира", - говорится в заявлении МИД Украины в Twitter в среду.

Ранее правительство Польши заявило, что располагает доказательствами того, что недавняя кибератака на электронные почтовые ящики и аккаунты в соцсетях польских политиков и других граждан была осуществлена именно хакерами, связанными со спецслужбами РФ.

По словам пресс-секретаря министра-координатора специальных служб Польши Станислава Зарина, Военная информационная служба и Агентство внутренней безопасности страны установили, что "атаки были совершены группой UNC1151".

Ранее в июне Польское радио сообщило о том, что высшее руководство Польши, министры и депутаты от ряда партий якобы подверглись кибератаке с территории России.

Теги: #реакция #кибератаки #польша #мид
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