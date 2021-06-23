КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом не будет работать до 15 июля

КПВВ "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной Автономной Республикой Крым до 15 июля не будет работать, сообщает представительство президента Украины в АРК.

"Вниманию граждан, которые планируют пересекать административную границу с временно оккупированным Крымом. По сообщению Государственной пограничной службы Украины, работа КПВВ "Чаплинка" временно прекращено - с 19 июня по 15 июля 2021 года", - говорится в сообщении в Facebook.

В то же время КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.