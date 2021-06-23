События

14:46 23.06.2021

Украина и Израиль представили друг другу макеты т.н. паспортов вакцинации

1 мин читать

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук принял участие в инициированной Посольством Украины он-лайн встрече представителей министерств и ведомств Украины и Израиля, причастных к продвижению вопроса взаимного признания «Ковидних сертификатов» / свидетельств о вакцинации от COVID-19, сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«Состоялся обмен информацией о состоянии внедрения в Украине и Израиле указанных удостоверений, их содержания и технических особенностей. Представлены макеты «Ковидних сертификатов» и сертификатов о вакцинации от COVID-19. Было договорено ускорить профессиональную работу технических команд и согласовано оперативную коммуникацию между ними», - говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что сейчас на рассмотрении украинской стороны находится предложенный правительством Израиля проект соответствующего межправительственного соглашения, подписание которого будет способствовать отмене существующих ограничений на въезд в Израиль для граждан Украины.

«Посольство ожидает, что после технического согласования будет немедленно принято политическое решение о подписании соглашения, что позволит восстановить путешествия вакцинированных граждан», - говорится в сообщении.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минобороны Великобритании отрицает, что российские военные вели предупредительный огонь из-за прохода британского эсминца Defender вблизи Крыма

Кулеба об инциденте с британским эсминцем: Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море

Кабмин может усилить контроль за прибывающими из Великобритании, Индии, РФ и Португалии для предотвращения циркуляции штамма "Дельта"

В Украине стартовал четвертый этап вакцинации от COVID-19

Украина и Грузия планируют усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобороны Украины отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном море

Саммит ЕС обсудит Россию

Минобороны Великобритании отрицает, что российские военные вели предупредительный огонь из-за прохода британского эсминца Defender вблизи Крыма

Спасатели завершили расчистку обвала грунта в Лебедевке Одесской области, погибшие и пострадавшие не обнаружены - ГСЧС

В "Укрзализныце" разоблачена коррупционная схема при продаже щебня: убытки составляли почти 1 млн грн ежемесячно

Кулеба об инциденте с британским эсминцем: Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море

Аэропорт "Борисполь" открыл все входы к терминалу D

Кабмин может усилить контроль за прибывающими из Великобритании, Индии, РФ и Португалии для предотвращения циркуляции штамма "Дельта"

Отношения Грузии и Украины нормализуются - Зурабишвили

Завершился ремонт трассы в двух горных районах на Прикарпатье – "Укравтодор"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА