Украина и Израиль представили друг другу макеты т.н. паспортов вакцинации

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук принял участие в инициированной Посольством Украины он-лайн встрече представителей министерств и ведомств Украины и Израиля, причастных к продвижению вопроса взаимного признания «Ковидних сертификатов» / свидетельств о вакцинации от COVID-19, сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«Состоялся обмен информацией о состоянии внедрения в Украине и Израиле указанных удостоверений, их содержания и технических особенностей. Представлены макеты «Ковидних сертификатов» и сертификатов о вакцинации от COVID-19. Было договорено ускорить профессиональную работу технических команд и согласовано оперативную коммуникацию между ними», - говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что сейчас на рассмотрении украинской стороны находится предложенный правительством Израиля проект соответствующего межправительственного соглашения, подписание которого будет способствовать отмене существующих ограничений на въезд в Израиль для граждан Украины.

«Посольство ожидает, что после технического согласования будет немедленно принято политическое решение о подписании соглашения, что позволит восстановить путешествия вакцинированных граждан», - говорится в сообщении.