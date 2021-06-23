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14:39 23.06.2021

Кабмин может усилить контроль за прибывающими из Великобритании, Индии, РФ и Португалии для предотвращения циркуляции штамма "Дельта"

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Кабмин может усилить контроль за прибывающими из Великобритании, Индии, РФ и Португалии для предотвращения циркуляции штамма "Дельта"

Правительство Украины изучает возможность усиления контроля за приезжающими из Великобритании, Индии, РФ и Португалии для предотвращения циркуляции штамма коронавируса "Дельта" (индийского), сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы на Кабмине рассматривали возможность усилить контроль за людьми, которые приезжают из четырех стран - Великобритании, Индии, РФ и Португалии, где самая большая циркуляция так называемого вируса "Дельта", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.

Как отметил Ляшко, особенность штамма "Дельта" в том, что он быстрее передается и быстрее приводит к госпитализации.

"Это приводит к тому, что достаточно быстро заполняются больницы, в частности, мы видим это в России", - сказал он.

При этом Ляшко сообщил, что в настоящее время нет данных, подтверждающих присутствие штамма "Дельта" в Украине.

Теги: #дельта #штамм #контроль
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