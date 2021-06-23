Отношения Грузии и Украины нормализуются - Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о нормализации отношений с Украиной.

"23 апреля 2020 года я выразила сожаление из-за проблем в наших отношениях (Грузии и Украины - ИФ). ...Когда мы будем (в следующем году - ИФ) отмечать в Грузии День независимости, я не хочу, чтобы он завершился без выражения поддержки Украины в знак солидарности", - заявила Зурабишвили во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду.

Она отметила, что "отношения Украины и Грузии возвращаются к норме, которая основана на двух главных принципах, а именно вековой дружбе народов и поддержке суверенитета и территориальной целостности между странами".

По словам Зурабишвили, президенты Украины и Грузии должны осторожно относиться к отношениям между странами.

Она также добавила, что в 2022 году обе страны отметят 30-летие установления украино-грузинских отношений.

Как сообщалось, в мае 2020 года Грузия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.

В Грузии назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым. Экс-президент на родине заочно осужден и находится в розыске.

22 апреля 2021 года посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе после длительного перерыва вернулся в Киев.

"Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года", - заявили по этому поводу в Министерстве иностранных дел Украины.