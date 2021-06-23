События

14:12 23.06.2021

Завершился ремонт трассы в двух горных районах на Прикарпатье – "Укравтодор"

1 мин читать
Завершился ремонт трассы в двух горных районах на Прикарпатье – "Укравтодор"

Подрядчик ООО "ПБС" завершил ремонт трассы Р-24 Татаров - Каменец-Подольский в Верховинском и Надворнянском районах Ивано-Франковской области, возобновив покрытие и сделав свежую разметку, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook.

Агентство отметило, что на данном участке осталось установить дорожные знаки и барьерное ограждение.

Кроме того, по данным "Укравтодора", в 2021 году в рамках национальной программы восстановления мостов на дороге Р-24 будет построен один мост и капитально отремонтировано два искусственных сооружения.

Отмечается, что в прошлом году в рамках президентской программы "Большое строительство" два шара покрытия обустроили на 53,6 км трассы Р-24, в частности в Верховинском районе, который стал первым на Прикарпатье с полностью восстановленными дорогами госзначения.

Общая протяженность дороги Татаров - Каменец-Подольский в пределах Ивано-Франковской области составляет 177,906 км.

 

Теги: #ивано_франковская #укравтодор #ремонт #дорога
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:07 22.06.2021
Дорожники начали класть асфальт на участке дороги Р-78 в Харьковской области

Дорожники начали класть асфальт на участке дороги Р-78 в Харьковской области

04:37 22.06.2021
Газопровод "Турецкий поток" остановится на недельную профилактику

Газопровод "Турецкий поток" остановится на недельную профилактику

09:44 21.06.2021
На Прикарпатье госпитализировали 10 человек с отравлением

На Прикарпатье госпитализировали 10 человек с отравлением

11:48 19.06.2021
Движение до аэропорта "Борисполь" ограничат на два месяца из-за ремонта трассы

Движение до аэропорта "Борисполь" ограничат на два месяца из-за ремонта трассы

19:45 18.06.2021
Выход "Укравтодора" на рынок еврооблигаций демонстрирует укрепление позиций Украины на международной арене

Выход "Укравтодора" на рынок еврооблигаций демонстрирует укрепление позиций Украины на международной арене

18:53 18.06.2021
Выход "Укравтодора" на рынок еврооблигаций демонстрирует укрепление позиций Украины на международной арене - Кубраков

Выход "Укравтодора" на рынок еврооблигаций демонстрирует укрепление позиций Украины на международной арене - Кубраков

18:19 18.06.2021
Дорога в аэропорт "Борисполь" в связи с ремонтными работами будет частично перекрыта - "Укравтодор"

Дорога в аэропорт "Борисполь" в связи с ремонтными работами будет частично перекрыта - "Укравтодор"

10:06 18.06.2021
Стартует ремонт дороги от Тернополя до Бережан - обладминистрация

Стартует ремонт дороги от Тернополя до Бережан - обладминистрация

09:42 18.06.2021
"Укравтодор" впервые выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже

"Укравтодор" впервые выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже

19:00 17.06.2021
"Укравтодор" размещает еврооблигации на $700 млн под 6,25%

"Укравтодор" размещает еврооблигации на $700 млн под 6,25%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин может усилить контроль за прибывающими из Великобритании, Индии, РФ и Португалии для предотвращения циркуляции штамма "Дельта"

В Украине стартовал четвертый этап вакцинации от COVID-19

Украина и Грузия планируют усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе - Зеленский

Скончался экс-уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергобезопасности Богдан Соколовский

ГФС провела обыски в "Киевпастрансе" по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоения бюджетных средств

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Израиль представили друг другу макеты т.н. паспортов вакцинации

Кабмин может усилить контроль за прибывающими из Великобритании, Индии, РФ и Португалии для предотвращения циркуляции штамма "Дельта"

Отношения Грузии и Украины нормализуются - Зурабишвили

В Украине стартовал четвертый этап вакцинации от COVID-19

Разумков даст пресс-конференцию 25 июня

Замглавы МВД: слухи об отставке Авакова распространяются с момента назначения, мы на них не реагируем

Зеленский и Зурабишвили обсудили вопрос возвращения на родину граждан, отбывающих наказание

Украина и Грузия планируют усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе - Зеленский

Скончался экс-уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергобезопасности Богдан Соколовский

Шмыгаль поручил Минрегиону обеспечить запуск центров вакцинации в каждом райцентре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА