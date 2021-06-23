Завершился ремонт трассы в двух горных районах на Прикарпатье – "Укравтодор"

Подрядчик ООО "ПБС" завершил ремонт трассы Р-24 Татаров - Каменец-Подольский в Верховинском и Надворнянском районах Ивано-Франковской области, возобновив покрытие и сделав свежую разметку, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook.

Агентство отметило, что на данном участке осталось установить дорожные знаки и барьерное ограждение.

Кроме того, по данным "Укравтодора", в 2021 году в рамках национальной программы восстановления мостов на дороге Р-24 будет построен один мост и капитально отремонтировано два искусственных сооружения.

Отмечается, что в прошлом году в рамках президентской программы "Большое строительство" два шара покрытия обустроили на 53,6 км трассы Р-24, в частности в Верховинском районе, который стал первым на Прикарпатье с полностью восстановленными дорогами госзначения.

Общая протяженность дороги Татаров - Каменец-Подольский в пределах Ивано-Франковской области составляет 177,906 км.