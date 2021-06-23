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13:41 23.06.2021

Замглавы МВД: слухи об отставке Авакова распространяются с момента назначения, мы на них не реагируем

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Замглавы МВД: слухи об отставке Авакова распространяются с момента назначения, мы на них не реагируем

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подчеркивает, что в МВД не реагируют на слухи о возможной отставке главы ведомства Арсена Авакова.

"Слухи об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова начались 22 февраля 2014 года, в день его назначения. Мы не реагируем на какие-либо слухи. МВД работает в рамках закона и Конституции", - сказал Геращенко на брифинге в среду в Киеве, комментируя информацию о возможной отставке Авакова.

При этом Геращенко добавил: "Министр будет работать ровно столько, сколько ему положено судьбой, президентом, Верховной Радой и премьер-министром".

Теги: #слухи #отставка #аваков
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