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13:39 23.06.2021

Зеленский и Зурабишвили обсудили вопрос возвращения на родину граждан, отбывающих наказание

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Зеленский и Зурабишвили обсудили вопрос возвращения на родину граждан, отбывающих наказание

Президент Украины Владимир Зеленский и его грузинская коллега Саломе Зурабишвили обсудили вопрос возвращения на родину граждан, которые совершили преступление и были в судебном порядке признаны виновными.

"Мы обсудили вопрос возвращения на родину граждан наших государств, которые сейчас содержатся под стражей в Украине и в Грузии. Рассчитываем, что юридические процедуры относительно этих дел будут завершены и эти лица в ближайшее время вернутся домой", - заявил Зеленский во время совместного с Зурабишвили брифинга в среду в Киеве.

Он также отметил, что две страны планируют усилить координацию в сфере межчеловеческих контактов и туризма, особенно в условиях пандемии коронавируса.

"На повестке дня взаимное признание документов о вакцинации, что максимально упростит пересечение границы гражданами обеих наших стран", - резюмировал Зеленский.

Теги: #граждане #зеленский #зурабишвили
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