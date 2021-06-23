Скончался экс-уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергобезопасности Богдан Соколовский

Скончался экс-уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.

"Богдан Соколовский ушел в мир иной. Политик. Дипломат. Физик", - написала на своей странице в Фейсбуке Лариса Мудрак, экс-руководитель главного управления информационной политики секретариата экс-президента Украины Виктора Ющенко.

"Он тонко и глубоко чувствовал особые нюансы роли и возможности Украины на мировой карте... Мы не договорили. О многом", - добавила она.

Соколовский, 1954 г.р., с 1993-го по 2004 год был на дипломатической работе в министерстве иностранных дел Украины. Потом работал советником президента Украины Ющенко по вопросам внешней политики.

В 2008-2010 гг. работал уполномоченным и представителем президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности. На этой должности был одним из немногих, кто озвучивал официальную позицию Украины в самом начале января 2009 года после провала газовых переговоров с РФ.