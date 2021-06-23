События

13:07 23.06.2021

Скончался экс-уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергобезопасности Богдан Соколовский

1 мин читать
Скончался экс-уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергобезопасности Богдан Соколовский

Скончался экс-уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.

"Богдан Соколовский ушел в мир иной. Политик. Дипломат. Физик", - написала на своей странице в Фейсбуке Лариса Мудрак, экс-руководитель главного управления информационной политики секретариата экс-президента Украины Виктора Ющенко.

"Он тонко и глубоко чувствовал особые нюансы роли и возможности Украины на мировой карте... Мы не договорили. О многом", - добавила она.

Соколовский, 1954 г.р., с 1993-го по 2004 год был на дипломатической работе в министерстве иностранных дел Украины. Потом работал советником президента Украины Ющенко по вопросам внешней политики.

В 2008-2010 гг. работал уполномоченным и представителем президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности. На этой должности был одним из немногих, кто озвучивал официальную позицию Украины в самом начале января 2009 года после провала газовых переговоров с РФ.

Теги: #соколовский #смерть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:42 12.06.2021
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мужчины в поезде "Рахов - Киев"

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мужчины в поезде "Рахов - Киев"

12:24 12.06.2021
В поезде "Рахов – Киев" пассажир умер после падения с верхней полки, правоохранители выясняют обстоятельства

В поезде "Рахов – Киев" пассажир умер после падения с верхней полки, правоохранители выясняют обстоятельства

16:59 30.05.2021
Тайские правоохранители не нашли признаков насильственной смерти украинского посла Андрея Бешты

Тайские правоохранители не нашли признаков насильственной смерти украинского посла Андрея Бешты

18:37 28.05.2021
Умер экс-глава СВР Украины Гвоздь

Умер экс-глава СВР Украины Гвоздь

12:08 07.05.2021
В здании Святошинского управления полиции умерла женщина, подозреваемая в краже

В здании Святошинского управления полиции умерла женщина, подозреваемая в краже

09:35 25.04.2021
Умер третий президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич

Умер третий президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич

14:55 23.04.2021
Государство выплатит более 1,7 млн грн в случае смерти вследствие вакцинации от COVID-19 - постановление Кабмина

Государство выплатит более 1,7 млн грн в случае смерти вследствие вакцинации от COVID-19 - постановление Кабмина

12:38 17.04.2021
Во Львовской области умер мужчина, привитый вакциной от COVID-19, у него были болезни сердца – глава ОГА

Во Львовской области умер мужчина, привитый вакциной от COVID-19, у него были болезни сердца – глава ОГА

10:44 17.04.2021
Умер писатель и общественный деятель Владимир Яворивский

Умер писатель и общественный деятель Владимир Яворивский

05:43 17.04.2021
Во Львовской области умер мужчина привитый накануне вакциной от COVID-19

Во Львовской области умер мужчина привитый накануне вакциной от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГФС провела обыски в "Киевпастрансе" по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоения бюджетных средств

Кучма о 20-летней годовщине визита Папы Римского в Украину: Тогда наша страна занимала больше места на политическом глобусе

В Ивано-Франковске задержали группировку, занимавшуюся разбоем, рейдерством и вымогательством

В Украине за сутки зафиксировано 835 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 292 человека – Минздрав

Россия призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021 в Черном море

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль поручил Минрегиону обеспечить запуск центров вакцинации в каждом райцентре

В Украине ожидается сухая и жаркая погода, местами возможны дожди

ГФС провела обыски в "Киевпастрансе" по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоения бюджетных средств

"Евросолидарность" требует закрыть границу и прекратить пассажирское сообщение с РФ

Посол Корнийчук обсудил с мэром города Ришон ле-Цион перспективы углубления сотрудничества

В Киеве проходит встреча президентов Украины и Грузии

Украинские, британские и американские спецназовцы провели совместную тренировку на эсминце Defender

В "Укрзализныце" разоблачена коррупционная схема при продаже щебня: убытки составляли почти 1 млн грн ежемесячно

Кучма о 20-летней годовщине визита Папы Римского в Украину: Тогда наша страна занимала больше места на политическом глобусе

В Ивано-Франковске задержали группировку, занимавшуюся разбоем, рейдерством и вымогательством

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА