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12:50 23.06.2021

Шмыгаль поручил Минрегиону обеспечить запуск центров вакцинации в каждом райцентре

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Шмыгаль поручил Минрегиону обеспечить запуск центров вакцинации в каждом райцентре

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития громад и территорий обеспечить запуск центров вакцинации в каждом районном центре.

"Даю поручение Министерству развития громад и территорий применить меры, чтобы такие центры появились как минимум в каждом районном центре", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Также премьер призвал руководителей предприятий воспользоваться возможностью и осуществить вакцинацию себя и своих работников, так как в стране началось вакцинирование трудовых коллективов.

Теги: #шмыгаль #вакцинация #поручение #центры
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