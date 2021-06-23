Шмыгаль поручил Минрегиону обеспечить запуск центров вакцинации в каждом райцентре

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития громад и территорий обеспечить запуск центров вакцинации в каждом районном центре.

"Даю поручение Министерству развития громад и территорий применить меры, чтобы такие центры появились как минимум в каждом районном центре", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Также премьер призвал руководителей предприятий воспользоваться возможностью и осуществить вакцинацию себя и своих работников, так как в стране началось вакцинирование трудовых коллективов.