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12:17 23.06.2021

ГФС провела обыски в "Киевпастрансе" по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоения бюджетных средств

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ГФС провела обыски в "Киевпастрансе" по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоения бюджетных средств

Правоохранители в Киеве в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили должностных лиц одного из коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации (КГГА) на уклонении от уплаты налогов и присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, установлено, что чиновники "Киевпастранса" в сговоре с должностными лицами обособленного подразделения КП – "Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры" и другими субъектами хозяйственной деятельности в течение 2020г. присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии.

"Общая стоимость работ составила более 80 млн грн, значительная часть которых была присвоена. Сейчас назначена экспертиза, в ходе которой будет установлен размер причиненного ущерба", - сказано в сообщении.

Кроме того, установлено, что ряд лиц, используя реквизиты субъектов хозяйственной деятельности, совершили пособничество должностным лицам одного из обществ в умышленном уклонении от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

На основании постановления районного суда 22 июня правоохранители провели обыски помещений по юридическому и фактическому адресу КП "Киевпастранс".

По результатам обысков обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация "Киевпастранса" и компьютерная техника. Вышеупомянутые документы, после завершения их осмотра будут признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Теги: #киевпастранс #обыски #гфс
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