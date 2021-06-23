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12:18 23.06.2021

В Украине ожидается сухая и жаркая погода, местами возможны дожди

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В Украине ожидается сухая и жаркая погода, местами возможны дожди

В ближайшие двое суток синоптическая ситуация в Украине почти не изменится: территория нашей страны останется в жаркой, а в большинстве областей и в сухой воздушной массе, лишь на западе и юге страны вероятны отдельные кратковременные дожди с грозами.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 24 июня, в западных, южных областях и Крыму местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°, на юге страны местами 26-29°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 июня самая высокая температура днем (+33,2°) была в 1924 году, самая низкая ночью (+7,8°) в 1949 году.

В пятницу, 25 июня, в Украине без осадков, лишь днём на юге и западе страны местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°, днём 30-36°.

В пятницу в Киеве без осадков. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°.

Утром 23 июня температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 21-25°, в Днепре вблизи Киева 24°.

Теги: #погода #прогноз
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