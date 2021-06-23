Посол Корнийчук обсудил с мэром города Ришон ле-Цион перспективы углубления сотрудничества

Вопрос углубления сотрудничества в различных сферах стал предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с мэром города Ришон ле-Цион Разом Кинстлихом, сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«Стороны обсудили перспективы углубления украинского-израильского сотрудничества в сфере экономики, культуры и образования. Посол Корнийчук сообщил израильской стороне об инвестиционном потенциале украинских городов. Было согласовано интенсифицировать контакты на региональном уровне и проработать возможность направления бизнес делегаций в Украину с целью налаживания взаимовыгодного сотрудничества», - говорится в сообщении.

Р.Кинстлих рассказал о перспективах развития города и продемонстрировал работу системы интегрированного муниципального управления.

«Во время встречи собеседники договорились проработать возможность открытия филиала одного из медицинских учебных заведений Украины в городе Ришон ле-Цион», - подчёркивает Посольство.