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11:31 23.06.2021

В "Укрзализныце" разоблачена коррупционная схема при продаже щебня: убытки составляли почти 1 млн грн ежемесячно

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В "Укрзализныце" разоблачена коррупционная схема при продаже щебня: убытки составляли почти 1 млн грн ежемесячно

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм в "Укрзализныце", который действовал почти полгода и был организован руководителем производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью".

"Один из филиалов общества, что занимается добычей и продажей щебня, продавала его только "нужным" клиентам. Ежемесячно "прибыли" дельцов составляли в среднем миллион гривен. Схема действовала почти полгода", - сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что организовал схему руководитель подразделения филиала "Центр управления промышленностью" "Укрзализныци".

"Чиновник требовал взятки от бизнесменов из строительной отрасли. За неправомерную выгоду он "гарантировал", что щебень будут продавать именно им. Все это в обход прозрачным процедурам. Причем торговля шла оптовыми партиями. Для передачи денег организатор махинации привлек посредника", - добавили в ведомстве.

Правоохранители задержали посредника в Киеве во время передачи очередной части неправомерной выгоды в размере 87 тыс. 500 грн.

Задержанному сообщено о подозрении по ч.4 ст.368-3 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору махинации.

Теги: #щебень #укрзализныця #коррупция
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