Кучма о 20-летней годовщине визита Папы Римского в Украину: Тогда наша страна занимала больше места на политическом глобусе

23 июня исполняется 20 лет с момента начала первого и пока что единственного визита Папы Римского в Украину.

Как заявил по этому поводу второй президент Украины Леонид Кучма (1994-2005), добиться визита Иоанна Павла II в нашу страну в 2001 году удалось благодаря усилиям украинских дипломатов, а также более весомой роли Украины на геополитической арене.

"Думаю, Иоанн Павел II входит в первую десятку мировых лидеров за весь послевоенный период. Он был уникальным человеком. Немощный телом, но сильный душой. У него был огромный глобальный авторитет. Принимать такого гостя для Украины было честью. Хочу отдельно упомянуть тех, кто внес огромный вклад в подготовку визита - корифеев нашей дипломатии Геннадия Иосифовича Удовенко и Анатолия Максимовича Зленко", - цитирует Кучму его пресс-секретарь Дарка Олифер в Фейсбуке.

По словам второго президента, визит Папы планировался не для того, чтобы "подразнить Россию", а для того, чтобы миллионы греко- и римо- католиков Украины могли вживую услышать слова своего духовного наставника.

"Думаю, что в те годы Украина, скажем так, занимала больше места на политическом глобусе, чем сейчас. Причем мы интересовали мир именно тем, что делали сами, а не тем, что с нами делали другие. Мы были больше субъектом, чем объектом. Во время моего президентства дважды с визитом в Киев приезжал президент США, глава Китая - тоже дважды, европейские лидеры - еще чаще. Очень большое значение имело и то, что Папа Иоанн Павел II уделял Украине особое внимание. Он действительно считал её родной для себя страной", - подчеркнул Кучма.

Он добавил, что позднее добиться визита Папы не удалось из-за того, что Москва начала во всём мешать Украине.

"Это факт. Ставили палки в колеса во всех сферах. И контакты Киева - что с Ватиканом, что с Константинополем - пытались срывать и Кремль, и русская церковь. И, тем не менее, я не сомневаюсь, что после этого визита Украина стала ближе к европейской цивилизации, к Западу. И надеюсь, что ближе к Богу", - резюмировал второй президент.

Визит Папы Римского Иоанна Павла II состоялся 23-27 июня 2001 года. Целью визита была поддержка верующих всех конфессий и подтверждение европейского пути Украины.

Во время своего пребывания в Украине понтифик посетил Киев и Львов, произнес 11 проповедей и речей, провел литургии, на которых присутствовало более 2 млн граждан. В ходе литургий на киевском аэродроме "Чайка" и на львовском ипподроме, Иоанн Павел II обращался к верующим на украинском языке.