В Ивано-Франковске задержали группировку, занимавшуюся разбоем, рейдерством и вымогательством

Служба безопасности Украины нейтрализовала в Ивано-Франковске организованную преступную группировку, возглавляемую известным криминальным авторитетом, члены которой терроризировали жителей города и участвовали в рейдерских захватах коммерческих объектов, сообщает пресс-центр СБУ в среду.

"Спецназ СБУ задержал организатора и трех участников группировки во время разбойного нападения уголовников на предпринимателя. Злоумышленники ворвались в помещение, завладели деньгами потерпевшего и, применяя насилие, вымогали у него $50 тыс., которые мужчина держал в биткоинах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что банду возглавлял криминальный авторитет, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, при этом все члены группировки "исповедовали воровские "понятия".

"Уголовники подыскивали жертв, забирали их деньги и облагали регулярной "данью". Злоумышленники запугивали потерпевших, угрожали им насилием и физической расправой. Группировка также занималась "выбиванием" несуществующих долгов с граждан, совершала разбойные и рейдерские нападения", - сообщают в спецслужбе.

Во время обысков по месту жительства задержанных правоохранители изъяли незарегистрированное оружие и боеприпасы, запрещенные психотропные вещества, деньги, полученные преступным путем. Обнаруженные средства поражения и вещества направлены на экспертизу.

"Лидеру и участникам банды сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование для установления других эпизодов противоправной деятельности злоумышленников", - резюмируют в СБУ.