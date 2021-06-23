Центр вакцинации на базе МВЦ в Киеве на этой неделе будет работать четыре дня

Центр массовой вакцинации населения от коронавируса, который был создан на базе Международного выставочного центра в Киеве, на этой неделе будет работать четыре дня, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На этой неделе Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе Международного выставочного центра, будет работать в четверг и пятницу, а также в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:30", - говорится в сообщении.

Записаться на вакцинацию можно с помощью приложения "Дія" и портала "Helsi.me".

В КГГА указали, что сейчас в городе продолжается вакцинация педагогов, медицинских и социальных работников, участников ООС, а также лиц 65 лет и старше.