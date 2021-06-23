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08:45 23.06.2021

В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 53 786 человек – Минздрав

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В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 53 786 человек – Минздрав

За минувшие сутки, 22 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 53 786 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины на телеграм-канале.

Одну дозу получили 22 526 человек полностью иммунизированы – 31 260 человек.

В течение суток работали 412 мобильных бригад, 1 064 пункта вакцинации.

По состоянию на 22 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 976 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 755 139 человек, из них получили 1 дозу – 1 755 137 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 394 107 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 149 244 прививок.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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