В Украине за сутки зафиксировано 835 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 292 человека – Минздрав

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 835 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 2 292 человека, умерли 70, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 22 июня 2021 в Украине зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 33, медработников - 25). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 419 человек; летальных случаев - 70; выздоровели – 2 292 человека", - указывается в сообщении в "Телеграм-канале".

Днем ранее, 22 июня сообщалось о 296 новых подтвержденных случаях заболевания, 21 июня за сутки зафиксировано 323 новых случая инфицирования Covid-19, 20 июня сообщалось о 479 новых случаях заболевания, 19 июня за сутки зафиксированы 852 новых случая инфицирования Covid-19, 18 июня сообщалось о 967 новых случаях, 17 июня за сутки зафиксированы 1 188 новых случаев инфицирования Covid-19, 16 июня сообщалось о 1 045 новых случаях зараженных коронавирусом, 15 июня за сутки зафиксированы 1 014 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 июня сообщалось о 420 новых случая инфицирования.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 230 977 человек, выздоровели 2 155 261 инфицированный, скончались 52 123 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.