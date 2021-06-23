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07:53 23.06.2021

С начала суток российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины, без потерь

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С начала суток российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины, без потерь

С начала текущих суток среды, 23 июня, российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям, без потерь. За минувшие сутки противник 9 раз нарушил режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 23 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь в результате вражеского огня нет", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в среду.

В частности, вблизи Новоселовки противник открыл огонь из минометов 82-го калибра. Возле Майорска зафиксировано применение ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Южного российские наемники обстреляли позиции ООС с минометов 120-го калибра.

За прошедшие сутки, 22 июня, зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Противник осуществлял обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов 82-го и 120-го калибра.

В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ.

Теги: #оос #сводка
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