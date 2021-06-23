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07:27 23.06.2021

Байден предложил эксперта по России на должность помощника главы Пентагона

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Байден предложил эксперта по России на должность помощника главы Пентагона

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру президента и генерального директора Фонда США-Россия Селесты Уолландер на пост помощника министра обороны по вопросам международной безопасности, сообщает Axios.

"У нее есть глубокие политические знания в ключевых регионах, опыт работы в Пентагоне и послужной список талантливого менеджера и лидера. Она привнесет в эту работу отличные суждения и проверенный опыт в области оборонной дипломатии", - заявил порталу экс-сотрудник Пентагона при президенте Бараке Обаме Мишель Флурной.

Издание отмечает, что помощник министра обороны по вопросам международной безопасности обычно путешествует вместе с главой Пентагона в Европу, на Ближний Восток и в Африку.

Кандидатура Уолландер потребует подтверждения сената.

Уолландер ранее при президенте Обаме занимала должность специального помощника президента по России и Центральной Азии в Национальном совете безопасности.

Теги: #сша #кандидатура #байден #пентагон
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