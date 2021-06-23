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06:43 23.06.2021

Организаторы Олимпиады в Токио запретили алкоголь в местах проведения игр

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Организаторы Олимпиады в Токио запретили алкоголь в местах проведения игр

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио заявил, что употребление алкогольных напитков в местах проведения игр будет запрещено в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

"Для того, чтобы не допустить распространения заражений, организационный комитет принял решение отказаться от продажи и запретить употребление алкоголя на соревнованиях", - цитируют японские СМИ заявление главы оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото.

Уточняется, что алкоголь не будет продаваться на месте. Также нельзя будет пронести алкоголь с собой.

Кроме того, согласно рекомендациям по борьбе с COVID-19 для владельцев билетов на Олимпиаду, людям с температурой тела 37,5 ° C и выше будет запрещен вход на соревнования.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля. Соревнования будут проводиться до 8 августа.

Согласно последним решениям лимит зрителей на Олимпийских играх будет установлен на уровне "50% вместимости объекта, максимум 10 тыс. человек".

В случае введения чрезвычайного положения или других первоочередных мер, направленных на предотвращение заражения, в любое время после 12 июля 2021 года, количество зрителей на трибунах может быть сокращено.

Теги: #япония #олимпиада #алкоголь
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