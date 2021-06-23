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05:22 23.06.2021

Премьер Италии вакцинировался от COVID-19 вторым компонентом препарата Pfizer после первого укола от AstraZeneca

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Премьер Италии вакцинировался от COVID-19 вторым компонентом препарата Pfizer после первого укола от AstraZeneca

Итальянский премьер-министр Марио Драги получил вторую дозу вакцины против COVID-19, но выбрал препарат компаний Pfizer и BioNTech, тогда как в первый раз ему делали инъекцию препарата AstraZeneca, сообщают итальянские СМИ.

Драги еще на прошлой неделе заявил, что второй укол сделает другим препаратом, поскольку после первой инъекции AstraZeneca у него выработалось низкое количество антител.

Как отмечают СМИ, общественность в Италии в последнее время ведет споры, безопасен ли подход, при котором вакцинация проводится двумя препаратами. В июне правительство Италии рекомендовало людям младше 60 лет, которые уже сделали один укол препаратом AstraZeneca, вторую дозу сделать другим препаратом.

Итальянскому премьеру 73 года, но и он предпочел сменить препарат вакцинации.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины против коронавируса COVID-19, но прививку сделала препаратом компании Moderna после первой AstraZeneca.

Теги: #италия #вакцинация #премьер
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