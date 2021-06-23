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00:37 23.06.2021

В Португалии опасаются четвертой волны пандемии COVID-19 из-за штамма "дельта"

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В Португалии опасаются четвертой волны пандемии COVID-19 из-за штамма "дельта"

В Португалии встревожены в связи с возможностью четвертой волны пандемии коронавируса COVID-19 из-за штамма "дельта", на который в последние дни приходится 60% новых случаев заражения в стране, сообщает во вторник телерадиокомпания RTP.

По данным Минздрава страны, в Лиссабоне и его окрестностях штамм "дельта" стал доминирующим, и власти страны пытаются не допустить его распространение в других частях Португалии. В частности, на минувших выходных в столицу запрещено было приезжать жителям других регионов Португалии, а лиссабонцам - покидать ее. Ограничение действовало два дня.

"Мы пытаемся задержать его появление в других регионах страны, чтобы люди смогли защитить себя при помощи вакцинации", - заявила глава Минздрава Марта Темиду. Она не исключила, что для того, чтобы сдержать распространение нового штамма, могут потребоваться очередные ограничительные меры.

Мэр Лиссабона Фернанду Медина в свою очередь заявил, что пока улучшения ситуации ожидать не стоит, и не стал отвечать, сохранятся ли ограничения на передвижение в столичную зону в ближайшие выходные.

Лиссабон к настоящему моменту остается единственным городом страны, где все еще действуют некоторые ограничительные меры.

Также, по данным RTP, на севере страны штамм "дельта" составляет 15% от всех новых регистрируемых случаев.

Почти половина среди 10 млн жителей Португалии получили как минимум одну дозу вакцины, и более четверти граждан полностью вакцинированы от COVID-19.

Скончались за время пандемии в Португалии свыше 17 тыс. человек после выявления заражения, зарегистрировали свыше 866 тыс. случаев заражения.

Штамм "дельта" появился в Индии, однако многие СМИ избегают указывать его географическое происхождение, предпочитая нейтральные названия.

Теги: #коронавирус #опасения #португалия
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