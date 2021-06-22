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23:15 22.06.2021

Поисковые работы в Лебедевке Одесской области продолжаться ночью – спасатели

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Поисковые работы в Лебедевке Одесской области продолжаться ночью – спасатели

Поиски возможных пострадавших находящихся под слоем грунта, оползень которого произошел на берегу моря в с.Лебедевка (Одесская обл.) во вторник днем, продолжаться в ночное время, сообщили в ГСЧС Украины в Одесской области.

"Поисковые работы в селе Лебедевка продолжаются. На месте оползня уже расчищено 65 м кв. Организовано освещение места поисков. Информация о пострадавшей проверяется", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник вечером.

Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники и 63 человека, из которых - 30 спасателей.

"Работы продолжатся и ночью", – подчеркнули спасатели.

Ранее сообщалось, что во вторник днем спасатели начали поиски возможных пострадавших на месте оползня на берегу моря.

"22 июня в 14:34 поступило сообщение от дежурного полиции, что в Белгород-Днестровском район на берегу моря возле с.Лебедевка произошел оползень, рядом с базой отдыха. По предварительной информации под почвой возможно находятся люди", - говорится в сообщении.

По прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что произошел обвал грунта высотой 15 м, на площади около 150 кв. м.

Отмечается, что к поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители. На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих.

 

Теги: #одесская #пострадавшие #поиск
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