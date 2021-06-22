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19:53 22.06.2021

Зеленский одобрил продление Соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий

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Зеленский одобрил продление Соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий, который парламент принял 3 июня 2021 года.

Как сообщает Офис президента, правительства двух стран подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий 4 декабря 2006 года в Вашингтоне, однако срок ее действия закончился в 2019 году.

"Поэтому 9 июля 2019 года правительства Украины и США договорились о продлении действия документа на дополнительный пятилетний период (начиная с 26 мая 2019г.). Настоящее Соглашение имеет целью укрепление научно-технических возможностей Украины и США, интенсификацию и расширение отношений между научно-техническими сообществами двух стран, а также содействие научно-техническому сотрудничеству в мирных целях в областях, представляющих взаимный интерес и выгоду", - говорится в сообщении.

Согласно документу, ученые и исследователи будут иметь возможности для обмена научно-технической информацией, опытом и методологией проведения исследований.

Соглашение будет способствовать развитию прямых контактов и сотрудничества между госучреждениями, университетами, научно-исследовательскими центрами, ведомствами и другими организациями Украины и США.

Теги: #сша #наука #украина #технологии
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