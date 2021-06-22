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19:49 22.06.2021

Зеленский подписал закон о меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта

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Зеленский подписал закон о меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта", который парламент принял 2 июня.

"Документ регулирует меценатскую деятельность в сфере спорта, что окажет положительное влияние на развитие физической культуры и спорта. Закон учитывает европейскую практику поддержки спорта со стороны представителей бизнеса и специфику отечественного законодательства", - сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, закон содержит определение понятий "меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта" и "меценатская помощь", а также определяет направления и виды такой деятельности.

Согласно документу, меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляется на основании письменного договора между меценатом и бенефициаром или получателем меценатской помощи в интересах бенефициара.

"При этом меценат, получатель и бенефициар меценатской помощи не могут быть связанными лицами", - говорится в сообщении.

Кроме того, закон определяет пути государственной поддержки меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта, в частности награждение меценатов государственными наградами, содействие увековечению имени мецената на домах и спортивных объектах, предоставление льгот меценатам и тому подобное.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Теги: #меценат #закон #спорт
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