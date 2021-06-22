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19:33 22.06.2021

Прямой грузовой поезд Китай-Европа из Гуанчжоу прибыл в Одесскую область - логистическая компания

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Прямой грузовой поезд Китай-Европа из Гуанчжоу прибыл в Одесскую область - логистическая компания

Грузовой поезд Китай-Европа с товарами бытового назначения, который отправился из Гуанчжоу 29 мая, прибыл в разгрузочный морской контейнерный терминал DP World TIS Pivdennyi, сообщила пресс-служба украинской логистической компании UNI-LAMAN GROUP, которая является инициатором и организатором данного проекта, во вторник вечером.

По данным оператора, поезд прибыл еще 19 июня, но официальная церемония встречи прошла во вторник, 22 июня. Путь из Гуанчжоу в Одесский регион занял 22 дня. Поезд курсировал через Китай, Монголию, Россию, Украину, через таможенные посты "Ерлянь - Замин Ууд", "Наушки - Сухе-Батор", "Валуйки – Тополи", "ст. Черноморская – ТИС" и прошел 8408 км.

UNI-LAMAN GROUP отмечает, что данный поезд перевез пятьдесят контейнеров грузов, среди чего: мебель, электротехника и другие товары.

"Этот поезд поможет предпринимателям получать товары из провинции Гуандун и других южных провинций в два раза быстрее, наряду с аналогичной доставкой морским путем. Уже сегодня мы видим большой спрос на этот маршрут, поэтому не хотим останавливаться на достигнутом и направим наши усилия на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Китаем для расширения товарооборота между нашими странами. До конца года мы планируем увеличить количество этих поездов до десяти в месяц и сделать регулярные рейсы из других провинций КНР", - цитирует пресс-служба главу совета директоров UNI-LAMAN GROUP Геннадия Сорочинского.

Поезд будет курсировать по постоянному расписанию, которое внесено в расписание государственной железной дороги Китая.

Теги: #контейнеры #китай #поезда
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