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19:28 22.06.2021

СНБО Украины соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма коронавируса - Радуцкий

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СНБО Украины соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма коронавируса - Радуцкий

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в среду, 23 июня, соберется на заседание  для обсуждения угрозы для Украины "индийского" штамма коронавируса, сообщил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Завтра планируется совещание в СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине "индийского" штамма. Украинцы устали от карантина, но ситуация действительно угрожающая", - написал Радуцкий на странице в Facebook.

Он отметил, что Минздрав Украины начинает готовиться к борьбе с "дельта" (индийским) штаммом коронавируса, добавив, что по подсчетам инфекционистов, 96% всех новых случаев коронавируса сейчас - именно "индийский" штамм. Вспышка болезни приостановил планы по снятию карантина в королевстве.

"Есть риск, что впоследствии волна дойдет и до Украины. По данным Public Health England, "дельта-штамм" в 1,6 раза более агрессивен, чем уже хорошо нам известные, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации в 1,5 раза чаще - к реанимации. Для начала вспышки в регионе достаточно небольшого количества инфицированных - вирус настолько агрессивен, что даже один больной человек может спровоцировать волну эпидемии", - рассказал Радуцкий.

Также он подчеркнул, что в Украине еще нет технической возможности самостоятельно выявлять "индийский" штамм.

"Недавно Минздрав направил в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также мы ожидаем от ВОЗ новые тест-системы, которые способны сразу определять штамм "дельта", - написал глава комитета.

По мнению Радуцкого, сейчас нужно вернуть обязательное ПЦР-тестирование на границе, в частности ввести жесткий контроль для украинцев, которые возвращаются не только из России, Великобритании, но и из курортных направлений - Турции, Египта и др.

Кроме того, по моему мнению, прививки от коронавируса должны срочно сделать группы, которые по роду деятельности сталкиваются с большим количеством людей: работники транспортной отрасли, общественного питания, учителей и других. Или ввести в качестве альтернативы прививке регулярное ПЦР-тестирование.

"Дельта-штамм" поражает и людей, которые уже переболели коронавирусом. Важно наладить централизованный сбор данных о всех случаях заболевания COVID-19, определив более и менее уязвимые для вируса группы населения. И уже с учетом этого планировать карантин", - добавил он.

Радуцкий отметил, что сейчас у Украины есть время подготовить больницы: закупить необходимое оборудование, установить кислородные станции, усилить команды врачей.

Теги: #снбо #коронавирус #заседание
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