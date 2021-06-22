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19:19 22.06.2021

Президент Грузии прибыла в Украину

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Президент Грузии прибыла в Украину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала официальный визит в Украину, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину", - написал Боднар на странице в Twitter.

Как сообщалось, 23 июня состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщили в Офисе президента Украины.

Президенты пообщаются с представителями СМИ в 12:40 в Мариинском дворце.

 

Теги: #президент #грузия #украина #визит
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