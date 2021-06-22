События

19:09 22.06.2021

Украина должна вернуть жесткий контроль на границе и ПЦР-тесты для приезжающих из РФ, Великобритании, Турции и Египта – Радуцкий

1 мин читать
Украина должна вернуть жесткий контроль на границе и ПЦР-тесты для приезжающих из РФ, Великобритании, Турции и Египта – Радуцкий

Украина для предотвращения проникновения штамма коронавируса "Дельта" должна вернуть жесткий контроль и ПЦР-тесты на границе для приезжающих из РФ, Великобритании, Турции и Египта, считает председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"17 июня правительство смягчило карантин. В Украине как государству "зеленой" зоны, отменили норму об обязательном ПЦР-тестирование для граждан, въезжающих в страну. Считаю, что нужно ввести жесткий контроль для украинцев, которые возвращаются не только из России, Великобритании, но и из курортных направлений - Турции, Египта", - написал он на совей странице в сети Facebook во вторник.

Кроме того, Радуцкий считает необходимым сохранять нормы масочного режима и социальной дистанции и максимально ускорить вакцинацию.

"Пока полный курс вакцинации прошли только 360 тыс. граждан. По моему мнению, прививки должны срочно сделать группы, которые по роду деятельности сталкиваются с большим количеством людей. Это касается работников транспортной отрасли, общественного питания, учителей и других. В качестве альтернативы прививке - регулярное ПЦР-тестирование, чтобы не подвергать опасности других людей", - написал он.

Радуцкий также подчеркнул необходимость усиления аналитической работы и налаживания централизованного сбора данных о всех случаях заболевания COVID-19, определив более и менее уязвимы для вируса группы населения, а также продолжить интенсивную подготовку опорных больниц для приема четвертой волны заболеваемости.

Теги: #граница #тесты #пересечение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:50 22.06.2021
Польша откроет три автомобильных пункта пропуска на границе с Украиной 23 июня

Польша откроет три автомобильных пункта пропуска на границе с Украиной 23 июня

16:15 15.06.2021
Израиль открыл свои границы для украинцев

Израиль открыл свои границы для украинцев

15:42 15.06.2021
РФ отвела от границы с Украиной не больше 12 тыс. военных - Кулеба

РФ отвела от границы с Украиной не больше 12 тыс. военных - Кулеба

07:26 08.06.2021
Пограничники на границе с Беларусью усилиси контроль, в том числе на речных участках

Пограничники на границе с Беларусью усилиси контроль, в том числе на речных участках

13:18 05.06.2021
Два гражданина РФ задержаны в Украине за незаконное пересечение границы

Два гражданина РФ задержаны в Украине за незаконное пересечение границы

16:40 03.06.2021
Глава Госпогранслужбы Украины: мы продолжим наращивать систему охраны границы с Беларусью

Глава Госпогранслужбы Украины: мы продолжим наращивать систему охраны границы с Беларусью

21:06 20.05.2021
Протестующих против соглашения о границе с Азербайджаном задерживают в Ереване

Протестующих против соглашения о границе с Азербайджаном задерживают в Ереване

14:24 20.05.2021
Зеленский: Мы видим очень медленное уменьшение количества военных РФ у границ Украины

Зеленский: Мы видим очень медленное уменьшение количества военных РФ у границ Украины

13:26 15.05.2021
Жители сел в 50 км зоне от госграницы не имеют доступа к украинским телеканалам - глава Госспецсвязи

Жители сел в 50 км зоне от госграницы не имеют доступа к украинским телеканалам - глава Госспецсвязи

10:51 12.05.2021
Россия не спешит выполнять обещания по отводу войск от границы Украины – Таран

Россия не спешит выполнять обещания по отводу войск от границы Украины – Таран

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО Украины соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма коронавируса - Радуцкий

В Одесской области рядом с базой отдыха произошел оползень, спасатели проводят поиски пострадавших - ГСЧС

Апелляционный суд оставил экс-нардепа Семенченко под стражей

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и поджоге дома в Белогородке Киевской области

Президент Грузии 23 июня прибудет с визитом в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Фукс выходит из набсовета мемориального центра "Бабий Яр"

Зеленский одобрил продление Соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий

В правительстве Польши связали недавнюю кибератаку со спецслужбами РФ

Зеленский подписал закон о меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта

Прямой грузовой поезд Китай-Европа из Гуанчжоу прибыл в Одесскую область - логистическая компания

СНБО Украины соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма коронавируса - Радуцкий

Президент Грузии прибыла в Украину

В Швеции разрешили делать прививки от COVID-19 подросткам с 16 лет

В Одесской области рядом с базой отдыха произошел оползень, спасатели проводят поиски пострадавших - ГСЧС

Апелляционный суд оставил экс-нардепа Семенченко под стражей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА