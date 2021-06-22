Украина должна вернуть жесткий контроль на границе и ПЦР-тесты для приезжающих из РФ, Великобритании, Турции и Египта – Радуцкий

Украина для предотвращения проникновения штамма коронавируса "Дельта" должна вернуть жесткий контроль и ПЦР-тесты на границе для приезжающих из РФ, Великобритании, Турции и Египта, считает председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"17 июня правительство смягчило карантин. В Украине как государству "зеленой" зоны, отменили норму об обязательном ПЦР-тестирование для граждан, въезжающих в страну. Считаю, что нужно ввести жесткий контроль для украинцев, которые возвращаются не только из России, Великобритании, но и из курортных направлений - Турции, Египта", - написал он на совей странице в сети Facebook во вторник.

Кроме того, Радуцкий считает необходимым сохранять нормы масочного режима и социальной дистанции и максимально ускорить вакцинацию.

"Пока полный курс вакцинации прошли только 360 тыс. граждан. По моему мнению, прививки должны срочно сделать группы, которые по роду деятельности сталкиваются с большим количеством людей. Это касается работников транспортной отрасли, общественного питания, учителей и других. В качестве альтернативы прививке - регулярное ПЦР-тестирование, чтобы не подвергать опасности других людей", - написал он.

Радуцкий также подчеркнул необходимость усиления аналитической работы и налаживания централизованного сбора данных о всех случаях заболевания COVID-19, определив более и менее уязвимы для вируса группы населения, а также продолжить интенсивную подготовку опорных больниц для приема четвертой волны заболеваемости.