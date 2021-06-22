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17:59 22.06.2021

В Одесской области рядом с базой отдыха произошел оползень, спасатели проводят поиски пострадавших - ГСЧС

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В Одесской области рядом с базой отдыха произошел оползень, спасатели проводят поиски пострадавших - ГСЧС

В Одесской области во вторник днем спасатели начали поиски возможных пострадавших на месте оползня на берегу моря, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"22 июня в 14:34 поступило сообщение от дежурного полиции, что в Белгород-Днестровском район на берегу моря возле с.Лебедевка произошел оползень, рядом с базой отдыха. По предварительной информации под почвой возможно находятся люди", - говорится в сообщении.

По прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что произошел обвал грунта высотой 15 м, на площади около 150 кв.м.

Отмечается, что к поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители. На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих.

Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники 40 человек.

Теги: #гсчс #оползень #одесская_область
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