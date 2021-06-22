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17:44 22.06.2021

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, зафиксированы пролеты двух БПЛА противника – штаб ООС

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Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, зафиксированы пролеты двух БПЛА противника – штаб ООС

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Также у Красногоровки враг обстрелял украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, а в районе н.п.Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения.

"БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ. Боевых потерь в результате вражеского огня нет", - добавили в штабе.

О действиях российских наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Теги: #всу #оос
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