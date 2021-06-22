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16:44 22.06.2021

СБУ задержала в Черкассах иностранца, разыскиваемого Интерполом за совершение преступлений террористического характера

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СБУ задержала в Черкассах иностранца, разыскиваемого Интерполом за совершение преступлений террористического характера

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Черкассах в ходе спецоперации иностранного гражданина, который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что иностранный гражданин скрывался на территории Украины с 2019 года.

"Здесь он пытался избежать уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории другого государства", - сказано в сообщении.

Сейчас к задержанному применен временный арест сроком 40 суток, он помещен в Черкасский следственный изолятор до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов государства - инициатора розыска.

Согласно фото, опубликованным на сайте СБУ, у задержанного иностранца паспорт гражданина РФ.

Теги: #сбу #черкассы #террорист #интерпол
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