События

16:27 22.06.2021

В Тернополе во время земляных работ людей засыпало землей, погиб один человек – ГСЧС

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В Тернополе во время земляных работ людей засыпало землей, погиб один человек – ГСЧС

В Тернополе в ходе земляных работ людей засыпало землей, погиб один человек, еще одного удалось спасти, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"22 июня в 14:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Тернополе на улице Протасевича два человека оказались под завалами земли. К месту происшествия были направлены дежурные отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, во время земляных работ, в траншее глубиной около 3 м, произошел обвал грунта, в результате чего слоем земли засыпало двух работников.

"Потерпевшего, который не подавал признаков жизни, освободили из траншеи его коллеги и передали работникам скорой помощи, которые продолжили проводить реанимацию. Однако усилия не дали ожидаемого результата – человек погиб", - сообщили в ведомстве.

В 14:56 второго пострадавшего спасатели освободили из-под завала и передали медикам.

Теги: #гсчс #гибель #тернополь
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