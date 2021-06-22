События

16:25 22.06.2021

В ближайшие сутки в Украине сохранится сухая жаркая погода, на юге и Прикарпатье кратковременные дожди

1 мин читать
В ближайшие сутки в Украине сохранится сухая жаркая погода, на юге и Прикарпатье кратковременные дожди

В ближайшие двое суток в Украине сохранится жаркая, преимущественно сухая погода. Кратковременные дожди ожидаются только на Прикарпатье и в южных областях страны, сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 23 июня, в южной части и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°, днем 30-36°.

В Киеве без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 23 июня в Киеве была зафиксирована в 1946 году и составила 33,1°, самая низкая ночью – 6,5° в 1983 году.

В четверг, 24 июня, на юге, а днем и на северо-западе местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°, днем 31-36°, в южной части 28-33°.

В Киеве без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 33-35°.

Температура воды в Черном и Азовском морях во вторник, 22 июня, в 9:00 составила 21-25°, °, в Днепре в пределах Киева 24°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:02 22.06.2021
На морских курортах Украины ожидается +29…+31 °С

На морских курортах Украины ожидается +29…+31 °С

13:04 22.06.2021
Снижение температуры воздуха в Украине ожидается на выходных – Укргидрометцентр

Снижение температуры воздуха в Украине ожидается на выходных – Укргидрометцентр

11:59 21.06.2021
Жаркая погода сохранится в Украине в ближайшие дни, в Киеве в среду до +35°

Жаркая погода сохранится в Украине в ближайшие дни, в Киеве в среду до +35°

11:48 20.06.2021
В Украине воцарилась жара

В Украине воцарилась жара

11:49 17.06.2021
В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди, грозы и шквальный ветер

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди, грозы и шквальный ветер

13:58 16.06.2021
В Украине ожидаются дожди и грозы, кроме северных и западных областей

В Украине ожидаются дожди и грозы, кроме северных и западных областей

16:42 15.06.2021
Засуха Украине не угрожает – Укргидрометцентр

Засуха Украине не угрожает – Укргидрометцентр

16:31 15.06.2021
На курортах Украины море прогреется до +23° С

На курортах Украины море прогреется до +23° С

14:44 15.06.2021
ГСЧС предупреждает жителей Киева и Киевской области о приближении грозы, града и шквального ветра

ГСЧС предупреждает жителей Киева и Киевской области о приближении грозы, града и шквального ветра

12:37 14.06.2021
В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди, град и грозы

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди, град и грозы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Грузии 23 июня прибудет с визитом в Украину

ПАСЕ в среду рассмотрит резолюцию о нарушении прав крымских татар во временно оккупированном Крыму – Кравчук

В Украине задумались над контролем за миграцией со странами, где распространен штамм коронавируса "Дельта" – совещание у Зеленского

Украина стала участником европейского сообщества в сфере гостеприимства HOTREC

Правоохранители ликвидировали канал поставки героина в Европу из Ирана – Клименко

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ задержала в Черкассах иностранца, разыскиваемого Интерполом за совершение преступлений террористического характера

В Тернополе во время земляных работ людей засыпало землей, погиб один человек – ГСЧС

Жалобы Совета судей Украины на мобильное приложение "Реестр недвижимости" безосновательны – мнение

Президент Грузии 23 июня прибудет с визитом в Украину

В Киеве четверо сотрудников СИЗО организовали сбыт наркотиков на территории учреждения

ПАСЕ в среду рассмотрит резолюцию о нарушении прав крымских татар во временно оккупированном Крыму – Кравчук

"Индийский" штамм коронавируса станет в ЕС преобладающим - глава Еврокомиссии

Центры вакцинации должны работать по всей Украине – совещание у Зеленского

В Украине задумались над контролем за миграцией со странами, где распространен штамм коронавируса "Дельта" – совещание у Зеленского

Попадая в мировые рейтинги, украинские рестораны помогут развивать туристическое направление страны - Минкультуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА