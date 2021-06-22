В ближайшие сутки в Украине сохранится сухая жаркая погода, на юге и Прикарпатье кратковременные дожди

В ближайшие двое суток в Украине сохранится жаркая, преимущественно сухая погода. Кратковременные дожди ожидаются только на Прикарпатье и в южных областях страны, сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 23 июня, в южной части и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°, днем 30-36°.

В Киеве без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 23 июня в Киеве была зафиксирована в 1946 году и составила 33,1°, самая низкая ночью – 6,5° в 1983 году.

В четверг, 24 июня, на юге, а днем и на северо-западе местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°, днем 31-36°, в южной части 28-33°.

В Киеве без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 33-35°.

Температура воды в Черном и Азовском морях во вторник, 22 июня, в 9:00 составила 21-25°, °, в Днепре в пределах Киева 24°.