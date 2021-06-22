События

16:02 22.06.2021

На морских курортах Украины ожидается +29…+31 °С

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На морских курортах Украины ожидается +29…+31 °С

Температурный фон на юге Украины на текущей неделе по прогнозу Sinoptik.ua не будет меняться, останется на уровне +29…+31 °С, ночью до +25 °С. Сама природа в последней декаде июня создала благоприятные метеоусловия для морского отдыха в Украине, хотя дожди время от времени все-таки пройдут и грозы прогремят, но они только освежат воздух и прибьют пыль. Кроме того, нас снова ждут длинные выходные, время, наиболее подходящее для небольшого отдыха или начала отпуска.

Индекс УФ-излучения в период с 23 июня будет высоким, нужно беречь кожу и глаза от излишнего воздействия солнца. Лучше всего защищает от солнечных лучей темная одежда, окрашенная натуральными пигментами.

На этой неделе, 24 июня, можно будет наблюдать третье суперлуние 2021 года. Лучше всего полную луну будет видно в Одессе при малооблачной погоде.

 В Карпатах максимальная температура достигнет 26 градусов, но карпатские леса будут действовать на воздух как кондиционер, особой жары отдыхающие не почувствуют. Известно, что эффект транспирации (движение и испарения воды через листья, стебли, цветки) одного дерева за год можно сравнить с десятью постоянно работающими кондиционерами. Пока еще Карпаты с огромными массивами леса остаются лучшим климатическим курортом Украины.

Черноморские курорты

В среду температура на курортах причерноморья комфортная +25 °С, в последующие дни температура воздуха поднимется до пляжной: +28…+31 °С. Будет преимущественно солнечно, кратковременные дожди с грозами пройдут лишь местами.

Грибовка – самый солнечный курорт на этой неделе. Максимальная температура днем +30 °С. Ночи будут по-летнему теплыми +20…+23 °С. Ветер всю неделю слабый, только к понедельнику ожидается небольшое усиление северо-западного ветра до 4 м/с. Температура морской воды чуть выше 20 градусов.

Каролино-Бугаз: дневная температура в среднем +29 °С. Влажность воздуха высокая, до 92%, ветер слабый до умеренного. Температура моря возле Каролино-Бугаза 19,5 градусов.

Рыбаковка встретит отдыхающих курортной температурой +27…+29 °С. Всю неделю будет преимущественно без осадков. Если и налетит заблудившаяся дождевая туча, то дождь будет кратковременным.

Крым не так давно пережил наводнение, дожди продолжаются. В настоящее время интенсивные дожди могут пройти в Крымских горах. Температура воздуха ожидается на уровне +27 °С.

Курорты Азовского моря

Текущая неделя на побережье Азовского моря будет среднеоблачной. Температура воздуха достигнет отметки +28…+30 °С. Грозы и дожди пройдут местами, но будут носить кратковременный характер. Температура воды на побережье Азовского моря +23 °С.

В Бердянске днем столбик термометра покажет максимально +29 °С. Облака будут то набегать, то отступать. Дожди пройдут с пятницы по понедельник, в субботу ожидается гроза.

В Геническе днем +30…+31 °С, ночью до +22 °С. С четверга по воскресенье будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди.

Курорты Карпат

На высокогорье Карпат максимальная дневная температура воздуха будет в пятницу, +26 °С. В выходные есть вероятность грозы, сильного дождя, который снизит температуру до +17…+18 °С. Ночью в Карпатах прохладно, +12…+14 °С.

В Закарпатье на этой неделе очень жарко, днем до +35 °С. В течение недели ожидаются локальные дожди.

В Трускавце до пятницы температура воздуха будет подниматься, до +34 °С. В субботу грозовые дожди снизят температуру до +24 °С. В начале следующей недели температура снова поднимется до +27 °С.

 

Теги: #синоптик #погода
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