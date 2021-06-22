Жалобы Совета судей Украины на мобильное приложение "Реестр недвижимости" безосновательны – мнение

Жалобы Совета судей Украины (ССУ) на распространение информации через не требующее цифровой подписи мобильное приложение "Реестр недвижимости", которое администрирует ООО "Лигал Технолоджи", безосновательны, считает адвокат Дмитрий Бакулин.

"Информация, содержащаяся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, является открытой и общедоступной, а значит, ее распространение компанией "Лигал Технолоджи" не является распространением информации с ограниченным доступом и не требует от пользователя приложения никакой идентификации", - прокомментировал он агентству "Интерфакс-Украина" решение ССУ обратиться в Минюст с требованием запретить сбор, хранение, использование и распространение информации в отношении судей и любых других лиц через мобильное приложение "ГРПНИ Реестр недвижимости" и подобных, которые не предусматривают использование электронной подписи.

Бакулин отметил, что ССУ решил пожаловаться на данное мобильное приложение, так как, по мнению его членов, оно распространяет персональные данные, конфиденциальную информацию и информацию с ограниченным доступом, но при его использования не осуществляется идентификация личности.

Адвокат отметил, что общим принципам государственной регистрации прав является открытость и доступность сведений госреестра прав, а информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременения, содержащаяся в этом госреестре, является открытой и общедоступной, поэтому информация, содержащаяся в госреестре прав на законных основаниях может свободно использоваться и распространяться.

Вместе с тем, комментируя использование приложения без идентификации личности, Бакулин обратил внимание, что, согласно порядку предоставления информации из госреестра прав на недвижимое имущество, информация из него в электронной форме через веб-портал Минюста может предоставляться лицу, желающему получить ее, что идентифицируется путем использования квалифицированной электронной подписи.

"Следовательно, требование по идентификации личности существует только в случае получения информации из госреестра прав через веб-портал Минюста, а приложение "ГРРМ "Реестр недвижимости" не является веб-порталом Минюста, поэтому такое требование на него не распространяется", - считает юрист.

Он также отметил, что пользователи приложения не имеют доступа к госреестру и обращаются за получением информации исключительно в мобильное приложение, которое находится на серверах "Лигал Технолоджи" и является его частной собственностью.

"Доступ к госреестру имеет эта компания, которая, в свою очередь, при каждом запросе в реестр проходит идентификацию через квалифицированную электронную подпись. Это предусмотрено законодательством и договором о предоставлении сервисной услуги в форме прикладного программного интерфейса госреестра прав на недвижимое имущество", - сказал он.

При этом Бакулин подчеркнул, что информация госреестра не имеет никакого отношения к процедуре декларирования и декларациям судей.

Совет судей Украины 11 июня решил обратиться в Минюст с требованием принять меры для обеспечения соблюдения гарантий независимости судей, установив запрет сбора, хранения, использования и распространения информации устно, письменно или иным способом в отношении судей и любых других лиц через мобильное приложение "ГРПНИ Реестр недвижимости "и подобных к такому без использования квалифицированного электронной подписи.