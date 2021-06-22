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14:20 22.06.2021

Центры вакцинации должны работать по всей Украине – совещание у Зеленского

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Центры вакцинации должны работать по всей Украине – совещание у Зеленского

Центры вакцинации от Covid-19 должны работать по всей Украине, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании, которое прошло в Офисе президента.

Как сообщила пресс-служба президента, Шмыгаль поручил Министерству развития громад и территорий связаться с представителями областных гражданских администраций тех мест, где центра вакцинации еще не открыты для ускорения проведения кампании.

Вместе с тем премьер отметил, что в Украине снижается динамика заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства по итогам селекторного совещания в Офисе президента. "За прошедшие сутки выявлено 296 новых случаев, а 829 человек выздоровели", - сказал Шмыгаль.

По его словам, активных больных в Украине сегодня 25 120 человек. "Для сравнения, в пик заболеваемости было почти 420 тыс.", - добавил он.

Как сообщается, в рамках кампании по вакцинации по всей стране уже сделано более 2 млн. прививок".

Теги: #шмыгаль #вакцинация #коронавирус
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