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14:09 22.06.2021

В Украине задумались над контролем за миграцией со странами, где распространен штамм коронавируса "Дельта" – совещание у Зеленского

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В Украине задумались над контролем за миграцией со странами, где распространен штамм коронавируса "Дельта" – совещание у Зеленского

Министерству иностранных дел Украины и Министерству здравоохранения Украины поручено подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса "Дельта".

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время селекторного совещания в Офисе президента его участники заслушали информацию Национальной академии наук (НАН) Украины по распространению штамма COVID-19 "Дельта".

По данным НАН, "этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза".

Теги: #коронавирус #совещание
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