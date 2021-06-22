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13:42 22.06.2021

Попадая в мировые рейтинги, украинские рестораны помогут развивать туристическое направление страны - Минкультуры

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Попадая в мировые рейтинги, украинские рестораны помогут развивать туристическое направление страны - Минкультуры

В Министерстве культуры и информационной политики Украины считают, что украинские рестораны смогут помочь привлечению туристов в страну.

"Путешественники со всего мира хотят попасть в рестораны, отмеченные в самых влиятельных рейтингах. Ради этого планируют отдельные поездки, прирост туристов растет. Попадая в такие рейтинги, украинские рестораны помогут развивать туристическое направление страны", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, гастротуризм является частью культуры и его важно развивать, так же как и культуру путешествий.

"Для Украины пришло время выйти на мировую кулинарную арену. У нас есть качественные локальные продукты, креативные повара со своей философией, а также блюда, которые смогут возвращать к себе посетителей своим качественным уровнем приготовления и вкусом", - уверен министр.

Ткаченко подчеркнул, что капитализация сферы гостеприимства может значительно увеличиться, в том числе путем повышения туристического потока в Украину.

Теги: #ткаченко #туризм #минкультуры
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