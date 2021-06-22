Правоохранители ликвидировали канал поставки героина в Европу из Ирана – Клименко

Правоохранители Украины и Молдовы ликвидировали канал поставки героина из Ирана в Европу, задержаны семеро участников группировки, изъято более 200 кг героина, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"235 килограммов изъятого героина на более 10 млн евро, 7 участников транснациональной группы наркодилеров задержали - это результат совместной спецоперации правоохранителей Украины и Молдовы. Мощный канал поставки героина из Ирана в страны Евросоюза ликвидирован", - написал Клименко на своей странице в Фейсбук.

Он сообщил, что злоумышленники действовали по тщательно продуманной схеме: создали несколько фиктивных строительных фирм и переправляли наркотики под видом стройматериалов.

"Героин маскировали в муляжах - пустотелых кирпичах. Из Ирана наркотик путешествовал транзитом через Украину в Молдову, где наркодилеры арендовали целый склад для расфасовки "товара". Затем этот героин должен был попасть на "черный рынок" Евросоюза", - рассказал глава Нацполиции, отметив, что эта спецоперация - удачный результат эффективного международного сотрудничества правоохранителей.