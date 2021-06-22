Американские моряки официально объявили об участии в военных учениях SeaBreeze-2021 в Черном море – посольство

Шестой флот Соединенных Штатов Америки, штаб-квартира которого находится в итальянском Неаполе, официально объявил о своём участии в совместных украинско-американских военных учениях SeaBreeze-2021, сообщает пресс-служба посольства США в Киеве во вторник.

"Шестой флот США официально объявил об участии в совместных украинско-американских ежегодных военных учениях SeaBreeze-2021, которые начнутся на следующей неделе в Черноморском регионе", - говорится в сообщении посольства, обнародованном в Твиттере.

Отмечается, что совместные учения повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе.

Дипломаты уточняют, что в учениях SeaBreeze в 2021 году примет участие наибольшее количество стран за всю историю их существования.

"32 страны из 6 континентов. 5 тысяч военных. 32 корабля. 40 самолетов. 18 команд специальных операций и дайвинга", - подчеркивают в посольстве.