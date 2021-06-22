В школах Украины появятся перерывы физической активности - Минобразования

Министерство образования и науки разрабатывает дорожную карту, в которой будут предусмотрены перерывы физической активности в школах Украины не только на уроках физкультуры.

"Министерством образования и науки разрабатывается дорожная карта и приоритетом является то, чтобы на всех уроках, а не только на уроках физического воспитания, были предусмотрены перерывы физической активности для наших детей", - сказала заместитель министра образования и науки Вера Рогова на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" во вторник в Киеве.

По ее словам, в государственном стандарте такие перерывы уже предусмотрены.