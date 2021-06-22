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12:01 22.06.2021

Причиной взрыва в доме в Белогородке может быть как газ, так и взрывоопасный предмет – начальник ГСЧС Киевской области

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Причиной взрыва в доме в Белогородке может быть как газ, так и взрывоопасный предмет – начальник ГСЧС Киевской области

Причины взрыва в пятиэтажном жилом доме в с. Белгородка Киевской области, который привел к пожару и гибели человека, будут установлены следствием, заявил глава ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Василий Слободяник.

"Причин взрыва, вероятно, может быть несколько: как и газ, так и взрывоопасные предметы, которые могли быть в одной из квартир третьего этажа. Пока что следствие устанавливает. Работают лаборатории, взяты дополнительные образцы, и тогда будет установлена причина взрыва", - рассказал он журналистам. Трансляцию вел телеканал "Украина 24".

Он отметил, что специальная комиссия уже начала рассматривать вопрос компенсаций пострадавшим в результате пожара.

"Если же комиссия поработает и финансов, которые есть на местном уровне, будет недостаточно, то комиссия ГСЧС районного уровня будет обращаться к областному уровню для того, чтобы было выделено дополнительное финансирование, - добавил он.

Решение о компенсациях должно быть принято комиссией во вторник, 22 июня. Конкретные суммы пока не назывались.

В понедельник, 21 июня, в селе Белогородка Бучанского района Киевской области в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением. Один человек погиб. Два человека, в том числе ребенок 2008 года рождения, были госпитализированы. Еще шесть человек пострадали, но после осмотра медработниками от госпитализации отказались.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью человека и потребовал установить причины взрыва. Также он потребовал от местных властей и областной государственной администрации предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих домов.

 

Теги: #гсчс #взрыв #белогородка
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